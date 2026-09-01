Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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01.09.2026 17:30:00
Is Nebius Stock Still a Buy After Its Huge Run?
Nebius (NASDAQ: NBIS) has more than $40 billion in contracted demand, but converting that backlog into revenue will mean of the most aggressive infrastructure build-outs in the AI market. Revenue is soaring, customers help fund expansion, and capacity is growing. Now investors have to watch if execution and financing keep pace with the opportunity.Stock prices used were the market prices of Aug. 24, 2026. The video was published on Aug. 31, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nebius
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01.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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31.08.26
|RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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26.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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26.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
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26.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 fällt mittags (finanzen.at)
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25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
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24.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Nebius
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