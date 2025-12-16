Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
16.12.2025 17:00:00
Is NuScale Power Stock a Buy Now?
The last 52 weeks have been very exciting for NuScale Power (NYSE: SMR) shareholders, despite the stock's relatively stagnant performance over the year. The roller-coaster ride isn't shocking, however, given that NuScale is an upstart business that has yet to finalize its first sale. Is this nuclear power stock worth the risk?Roller coaster is an understatement when you consider the price performance of NuScale Power's stock over the past 52 weeks. If you only look at the starting and ending points, the stock is down around 5% over the year. However, it was up by more than 130% in between. All of that, and then some, has been lost.
