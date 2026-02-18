Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
18.02.2026 16:05:00
Is NuScale Power Stock a Buy Now?
The rapid deployment of data centers for artificial intelligence has revived nuclear power as a viable electricity source in the United States. NuScale Power (NYSE: SMR) sits in a unique position as the only nuclear energy stock with a small modular reactor (SMR) design approved by the U.S. Nuclear Regulatory Commission.Small nuclear reactors offer exciting investment potential because they are less expensive, easier to build, and more compact than traditional nuclear reactors. Yet, NuScale Power stock hasn't fared well, declining by nearly 40% over the past year.Is the stock a buy now? Here is why investors may struggle to pull the trigger here.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
