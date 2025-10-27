Oklo Aktie

WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

27.10.2025 12:18:00

Is Oklo a Millionaire-Maker Stock?

Is Oklo a Millionaire-Maker Stock?

Oklo (NYSE: OKLO), a developer of microreactors for nuclear plants, has generated some impressive gains since it went public by merging with a special purpose acquisition company (SPAC) last May. Its stock started trading at $15.50, but it now trades at nearly $120.That rally wasn't a millionaire-making one for most investors, but it would have turned a $10,000 investment into more than $77,000. Let's see why Oklo's stock skyrocketed -- and how it has a shot at churning a fresh $10,000 investment into more than $1 million over the next decade.
