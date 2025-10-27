Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
27.10.2025 12:18:00
Is Oklo a Millionaire-Maker Stock?
Oklo (NYSE: OKLO), a developer of microreactors for nuclear plants, has generated some impressive gains since it went public by merging with a special purpose acquisition company (SPAC) last May. Its stock started trading at $15.50, but it now trades at nearly $120.That rally wasn't a millionaire-making one for most investors, but it would have turned a $10,000 investment into more than $77,000. Let's see why Oklo's stock skyrocketed -- and how it has a shot at churning a fresh $10,000 investment into more than $1 million over the next decade.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oklomehr Nachrichten
|
22.10.25
|Inside Oklo: the $20bn nuclear start-up still waiting to power up (Financial Times)
|
10.08.25
|Ausblick: Oklo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Oklomehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oklo
|132,28
|-3,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.