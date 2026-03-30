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Oklo Aktie

Oklo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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30.03.2026 18:30:00

Is Oklo Stock a Buy Now?

Last year, Oklo (NYSE: OKLO) had one of the more volatile runs of any stock. At one point, Oklo surged more than 230% before abruptly declining from its peak. Now, shares are well below their all-time high of $193. As of March 26, the stock is trading around $52 per share.Investors who witnessed this whiplash are asking whether the nuclear company is worth buying now. So, is it? Oklo is diversifying its business beyond just small modular reactors (SMRs). First, the company acquired Atomic Alchemy in a $25 million stock deal. Atomic Alchemy was just granted a license from the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) for isotope material. This acquisition will bolster Oklo's capabilities in nuclear fuel recycling and radioisotope production. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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