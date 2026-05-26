OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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26.05.2026 20:51:00
Is OpenAI Coming for Intuit Next?
Earlier this month, OpenAI started rolling out a personal finance experience inside ChatGPT for its Pro subscribers in the U.S. Once users connect their financial accounts, the chatbot can display a dashboard of their spending and upcoming payments and answer questions grounded in their own data. OpenAI says more than 200 million people already bring financial questions to ChatGPT every month, so the feature mostly formalizes behavior that was already happening.That lands uncomfortably close to Intuit (NASDAQ: INTU), the financial software company behind TurboTax and Credit Karma. For more than a year, investors have worried that generative AI could chip away at exactly these kinds of products, and that fear has helped cut Intuit's stock roughly in half in 2026. A consumer finance assistant built directly into the most popular AI app makes the threat feel more concrete.But the picture is messier than a clean rivalry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Intuit Inc.
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