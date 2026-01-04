PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
|
04.01.2026 04:37:30
Is Planet Labs Stock a Buy or Sell After Its Co-Founder Sold Shares Worth $1.4 Million?
On Dec. 26, 2025, Robert H. Schingler, Co-Founder and Chief Strategy Officer of Planet Labs PBC (NYSE:PL), executed an open-market sale of 73,782 shares for a total consideration of approximately $1.43 million, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average purchase price of $19.35 on Dec. 26, 2025.Note: 1-year price performance is calculated using Dec. 26, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!