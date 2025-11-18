Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
18.11.2025 10:55:00
Is Quantum Computing Stock a Buy?
Share prices of Quantum Computing (NASDAQ: QUBT), also referred to as QCi, have surged 390% over the past three years as investors have become increasingly bullish on the long-term prospects of quantum computing.Quantum computing holds significant potential to benefit numerous industries, including cybersecurity and artificial intelligence, and some estimates put its estimated market size at more than $100 billion over the next decade.Understandably, that market opportunity has many investors excited. But do the potential of quantum computing and QCi's current opportunities make the stock a buy? Let's consider both the bull and bear cases.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Quantum Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|11,50
|8,49%