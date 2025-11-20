QuantumScape Corporation Aktie

QuantumScape Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.11.2025 10:23:00

Is QuantumScape Stock a Buy Now?

Since the start of June, QuantumScape (NYSE: QS) stock has soared 240% higher. The company is making a buzz as it makes progress with its advanced battery technology. Investors have taken notice as the company hits key milestones and expands important partnerships.So, the big question is: Is it finally time to buy QuantumScape? Let's dive into the company, its progress, and what's next for it to determine if the stock is right for you.QuantumScape designs solid-state, lithium-metal battery architecture, focusing on the development and commercialization of next-generation, solid-state, lithium-metal batteries for electric vehicles (EVs) and other purposes. The company views its battery technology as an entirely new category, offering significantly greater energy density, faster charging, and improved safety at scale compared to conventional lithium-ion cells.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu QuantumScape Corporationmehr Nachrichten

Analysen zu QuantumScape Corporationmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

QuantumScape Corporation 10,90 -2,68% QuantumScape Corporation

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:51 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
16:19 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fester -- DAX klar im Plus -- Wall Street deutlich höher -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen