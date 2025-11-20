QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
|
20.11.2025 10:23:00
Is QuantumScape Stock a Buy Now?
Since the start of June, QuantumScape (NYSE: QS) stock has soared 240% higher. The company is making a buzz as it makes progress with its advanced battery technology. Investors have taken notice as the company hits key milestones and expands important partnerships.So, the big question is: Is it finally time to buy QuantumScape? Let's dive into the company, its progress, and what's next for it to determine if the stock is right for you.QuantumScape designs solid-state, lithium-metal battery architecture, focusing on the development and commercialization of next-generation, solid-state, lithium-metal batteries for electric vehicles (EVs) and other purposes. The company views its battery technology as an entirely new category, offering significantly greater energy density, faster charging, and improved safety at scale compared to conventional lithium-ion cells.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|QuantumScape Corporation
|10,90
|-2,68%
