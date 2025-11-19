Recursion Pharmaceuticals a Aktie
WKN DE: A3CM1C / ISIN: US75629V1044
19.11.2025 14:13:00
Is Recursion Pharmaceuticals a Meme Stock?
The concept of a meme stock was born about five years ago. It refers to a publicly traded company that gains substantial market value practically overnight (sometimes literally) due to significant trading activity on online platforms, often driven by interest in online communities. Most meme stocks can be speculative investments, driven by hype rather than fundamentals, and being branded as such is hardly a compliment.That brings us to Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX), a biotech company specializing in drug discovery using artificial intelligence (AI). At least one notable name in the investing world thinks Recursion Pharmaceuticals is a meme stock.Is that the case? Let's look into it and decide whether the company is worth investing in.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
