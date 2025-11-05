Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
|
05.11.2025 10:15:00
Is Rocket Lab Stock the Next Nvidia?
Nvidia's (NASDAQ: NVDA) success in recent years is no accident. It spent years investing in graphics processing unit (GPU) technology, selling these chips to video gamers, graphics artists, and cryptocurrency miners before demand for artificial intelligence (AI) caused its revenue growth to skyrocket. Similarly, Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) is just now starting to see two decades' worth of investment in space technology begin to pay off.The stock price has more than doubled this year. While it might be an almost impossible task to repeat Nvidia's incredible 28,000% return over the last 10 years, Rocket Lab could see tremendous growth over the next decade.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
