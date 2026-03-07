Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
07.03.2026 16:47:00
Is Taiwan Semiconductor Stock Going to $500?
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), popularly known as TSMC, is a key player in the global artificial intelligence (AI) infrastructure ecosystem, manufacturing chips for all the major companies that design AI chips.This explains why TSMC stock has delivered healthy gains of 104% to investors over the past year, significantly outperforming the S&P 500's 15% gain over the same period. Shares of TSMC are now trading at $370 following the company's stellar surge. But will this foundry giant be able to sustain its momentum and head to $500?Image source: TSMC.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.