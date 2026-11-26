Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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26.11.2026 11:43:21
Is the AI bubble bursting just as Anthropic goes public?
The sharp sell-off in tech stocks after the US midterms and the Nvidia scandal has cast doubt on Anthropic's IPO. Yet with hundreds of billions still being invested, some think the AI party is still in full swing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Anthropic
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25.11.26
|Anthropic has pulled up the ladder (Financial Times)
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24.11.26
|Anthropic-Aktie fällt unter Ausgabepreis - auch Nvidia im Minus (Spiegel Online)
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24.11.26
|Anthropic, Nvidia, Infineon, Siemens Energy, Siemens, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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24.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Anthropic fällt unter Ausgabepreis (dpa-AFX)
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23.11.26
|Gewinne für Superreiche: Cramer warnt Aktionäre der Anthropic-Aktie vor den Folgen (finanzen.at)
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22.11.26
|Will Anthropic buck the tech sell-off? (Financial Times)
Analysen zu Anthropic
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