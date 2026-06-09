Digital Turbine Aktie
WKN DE: A14MRK / ISIN: US25400W1027
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09.06.2026 07:45:00
Is the Digital Turbine Comeback Real?
It may have been a while since you last heard of Digital Turbine (NASDAQ: APPS), if you even remember it. The stock had been floating in penny-stock land for multiple years after collapsing by more than 95% from its 2021 highs.However, the mobile adtech company's stock more than doubled in May, and it wasn't a meme rally. The fundamentals have changed meaningfully for Digital Turbine, and this may be the start of a massive turnaround.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Digital Turbine Inc Registered Shs
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25.05.26
|Ausblick: Digital Turbine verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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02.02.26
|Ausblick: Digital Turbine stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Digital Turbine Inc Registered Shs
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