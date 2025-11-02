Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
|
02.11.2025 07:12:50
Is Upstart Stock a Buy, Sell, or Hold After the Chief Legal Officer Sold Shares?
On October 24, 2025, Darling Scott, Chief Legal Officer of Upstart (NASDAQ:UPST), exercised 1,000 options and immediately sold the resulting shares, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($55.01); after the transaction, Darling Scott held 123,148 shares with a post-transaction position value of $6.77 million.How does this transaction compare to prior sell trades by Darling Scott?The current sale of 1,000 shares is materially smaller than Darling Scott’s historical median for sell trades, which stands at 3,938 shares per transaction. Recent sell periods saw median transaction sizes of 6,200 shares.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
