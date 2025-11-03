UWM a Aktie
Is UWM Stock a Buy, Sell, or Hold After the Company's CEO Sold 1.2M Shares?
Mat Ishbia, President and CEO of UWM Holdings Corporation (NYSE:UWMC), executed open-market sales totaling 1,192,712 shares over October 28, 2025 and October 29, 2025, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value is based on the SEC Form 4 weighted average purchase price ($5.76) for trades on October 28 and 29, 2025.What portion of Mat Ishbia's direct holdings was sold in this transaction?This transaction disposed of approximately 36% of Mat Ishbia's UWM Holdings Corporation shares, reducing direct and indirect ownership from 3,290,737 shares to 2,098,025 as of October 29, 2025.
