Strategic Metals Aktie
WKN DE: A1JD7E / ISIN: CA8627582080
|
19.12.2025 17:30:00
Is VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF the Smartest Investment You Can Make Today?
When Washington, D.C. started imposing tariffs on other nations, there were different responses. China's response included the threat of limiting access to rare-earth metals. The move quickly highlighted the importance of these metals to the world and made the VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (NYSEMKT: REMX) a hot commodity on Wall Street.So is this exchange-traded fund (ETF) a smart buy today?The VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF's stated objective is to track the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals index. That index's objective is to "track the overall performance of companies involved in producing, refining, and recycling of rare-earth and strategic metals and minerals." The list of metals includes things like lithium, used in high-tech batteries, and lanthanum, used in magnets and lasers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategic Metals Ltd.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Rare Holdings Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.