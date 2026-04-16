Vertex Aktie
ISIN: PLVRTEX00010
|
16.04.2026 21:26:00
Is Vertex Pharmaceuticals' Empire in Trouble?
Over the past 10 years, Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) has delivered market-beating returns. The company owes this performance to its dominance in the cystic fibrosis (CF) drug market. Vertex Pharmaceuticals essentially has a monopoly in this area. That's a good thing so long as the biotech can protect its business from new market entrants, but if it fails to do so, the company could encounter significant challenges. Is that where Vertex Pharmaceuticals is headed? Let's find out. Image source: Getty Images.Several companies are developing newer CF medicines to compete with Vertex's. The list includes Krystal Biotech, whose candidate, KB407, has performed well in phase 1 studies. KB407 is a gene therapy that targets the underlying causes of CF and helps clear the thick mucus that accumulates in patients' organs while restoring lung function. Importantly, it could work for all CF patients, whereas Vertex Pharmaceuticals' medicines target only those with certain mutations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vertex S.A.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Vertex S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX und DAX in Grün -- Wall Street springt an -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Plus, während der deutsche Leitindex sich mit positiven Vorzeichen zeigt. Die Wall Street gewinnt am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag tiefer.