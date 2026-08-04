Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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04.08.2026 16:00:00
Is YouTube Going After Netflix? This Could Be the Biggest Sign Yet
Netflix (NASDAQ: NFLX) is a leader in the streaming industry, and it's been dominant even as other rivals have struggled to turn profits. But its most significant rivalry may still be in its early stages, involving Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL), the tech company that owns Google and YouTube.As Netflix has diversified by getting more content creators on its service and venturing into live sports, YouTube has also expanded. And its most recent move may be the clearest evidence yet that the tech company may be going after Netflix's core audience.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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