Ispire Technology Aktie
WKN DE: A3D1ZE / ISIN: US46501C1009
|
06.02.2026 13:39:14
Ispire Tech Q2 Loss Narrows
(RTTNews) - Ispire Technology Inc. (ISPR), on Friday announced that its net loss narrowed despite lower revenue in the second quarter of fiscal year 2026 compared with the previous year.
For the second quarter, net loss narrowed to $6.60 million from $8 million in the same period last year.
Loss per share were $0.12 versus $0.14 last year.
Loss from operations narrowed to $6.87 million from $7.36 million in the prior year.
Revenue decreased to $20.29 million from $41.83 million in the previous year.
Co-Chief Executive Officer Michael Wang said, "We believe future quarters will see top-line growth, consistent cash flows and bottom-line improvement. We are confident we have laid a solid foundation for future success."
On Thursday, Ispire Technology closed trading 4.67% lesser at $3.0600 on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ispire Technology Inc Registered Shs
|
05.02.26
|Ausblick: Ispire Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.09.25
|Ausblick: Ispire Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Ispire Technology Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ispire Technology Inc Registered Shs
|3,37
|10,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.