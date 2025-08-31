31.08.2025 14:34:38

Israel greift Hisbollah-Ziele im Süden des Libanons an

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben militärische Infrastruktur der Hisbollah-Miliz im Süden Libanons angegriffen. Ziel waren demnach auch unterirdische Stellungen der Hisbollah im Bereich der strategisch gelegenen Kreuzritterfestung Beaufort. Man habe dort "militärische Aktivitäten" festgestellt, hieß es in einer Mitteilung der Armee.

Anwohner berichten von massiven Explosionen

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von zwei Luftangriffen nahe der Stadt Nabatije. Es gab zunächst keine Berichte zu Opfern. Anwohner berichteten allerdings von massiven Explosionen während der Angriffe.

"Die Existenz der Anlage und die dortigen Aktivitäten stellten einen Verstoß gegen die Verständigungen zwischen Israel und Libanon dar", hieß es in der Mitteilung der israelischen Armee.

Trotz Waffenruhe immer wieder Angriffe

Israel und die Hisbollah hatten sich Ende November nach mehr als einjährigem gegenseitigen Beschuss auf eine Waffenruhe geeinigt. Beide Seiten werfen sich Verstöße vor. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass sich die Hisbollah hinter den Litani-Fluss etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze zurückzieht. Die Kreuzritterfestung Beaufort liegt knapp nördlich des Flusses, aber dennoch nahe einem nordöstlichen Ausläufer der israelischen Grenze./raf/wh/le/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:44 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
12:16 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.08.25 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen