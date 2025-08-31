Israel greift Hisbollah-Ziele im Süden des Libanons an

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben militärische Infrastruktur der Hisbollah-Miliz im Süden Libanons angegriffen. Ziel waren demnach auch unterirdische Stellungen der Hisbollah im Bereich der strategisch gelegenen Kreuzritterfestung Beaufort. Man habe dort "militärische Aktivitäten" festgestellt, hieß es in einer Mitteilung der Armee.

Anwohner berichten von massiven Explosionen

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von zwei Luftangriffen nahe der Stadt Nabatije. Es gab zunächst keine Berichte zu Opfern. Anwohner berichteten allerdings von massiven Explosionen während der Angriffe.

"Die Existenz der Anlage und die dortigen Aktivitäten stellten einen Verstoß gegen die Verständigungen zwischen Israel und Libanon dar", hieß es in der Mitteilung der israelischen Armee.

Trotz Waffenruhe immer wieder Angriffe

Israel und die Hisbollah hatten sich Ende November nach mehr als einjährigem gegenseitigen Beschuss auf eine Waffenruhe geeinigt. Beide Seiten werfen sich Verstöße vor. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass sich die Hisbollah hinter den Litani-Fluss etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze zurückzieht. Die Kreuzritterfestung Beaufort liegt knapp nördlich des Flusses, aber dennoch nahe einem nordöstlichen Ausläufer der israelischen Grenze./raf/wh/le/DP/he