Israelischer Botschafter: UN treibt Errichtung von Terrorstaat voran

NEW YORK (dpa-AFX) - Israel hat die aller Voraussicht nach bevorstehende Empfehlung der UN-Vollversammlung zur Anerkennung Palästinas als Vollmitglied scharf kritisiert. Das größte UN-Gremium stehe davor "die Errichtung eines palästinensischen Terrorstaates voranzutreiben, der von Hitler unserer Zeit geführt wird", sagte der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan am Freitag vor der UN-Vollversammlung in New York und spielte damit auf die Terrororganisation Hamas an. "Sie haben die Vereinten Nationen für moderne Nazis und völkermörderische Dschihadisten geöffnet, die sich für die Errichtung eines islamischen Staates in ganz Israel, in der Region einsetzen und jeden jüdischen Mann, jede jüdische Frau und jedes jüdische Kind ermorden. Es macht mich krank."

Die Vollversammlung soll am Freitag über einen Resolutionsentwurf abstimmen, die den Weltsicherheitsrat mit seinen 15 Mitgliedern um eine "wohlwollende" Prüfung einer Vollmitgliedschaft Palästinas auffordert./scb/DP/nas