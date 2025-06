Israels Armee: Wieder Rakete aus dem Jemen abgefangen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. In mehreren Gegenden Israels - darunter in Jerusalem, im besetzten Westjordanland sowie mehreren Orten im Zentrum des Landes - hatten zuvor die Alarmsirenen geheult. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es offiziellen Angaben zufolge nicht.

Seit Wochen gibt es an verschiedenen Orten in Israel immer wieder Alarm wegen Raketen, die aus dem Jemen abgefeuert wurden. Meistens werden die Geschosse aus dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel bereits in der Luft abgefangen. Vor einem Monat schlug jedoch erstmals ein Geschoss in der Nähe des internationalen Flughafens bei Tel Aviv ein. Es gab mehrere Verletzte.

Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 greift die proiranische Huthi-Miliz Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an - nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der islamistischen Hamas. Seit Mitte März haben die Huthi-Angriffe wieder zugenommen. Israel reagierte mit Luftangriffen auf Ziele der Miliz, zuletzt auf den Flughafen in Jemens Hauptstadt Sanaa./rme/DP/men