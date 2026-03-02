02.03.2026 11:30:42

Israels Botschafter: Racheakte in Deutschland möglich

BERLIN (dpa-AFX) - Israels Botschafter Ron Prosor hält nach den Angriffen auf den Iran Racheakte der iranischen Führung auf deutschem Boden für möglich. "Ich halte bei diesen Terroristen alles für möglich", sagte Prosor der Deutschen Presse-Agentur. "Das heißt, wir müssen uns darauf gut vorbereiten, immer mit einem offenen Auge schlafen." Man müsse "on high alert" (in höchster Alarmbereitschaft) sein.

Prosor bedankte sich bei Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) für die Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen an jüdischen Einrichtungen, Schulen, Synagogen und auch an der israelischen Botschaft. "Ich glaube, dass die Bundesregierung das tut, um jüdisches Leben und Einrichtungen zu schützen. Und ich glaube, dass es wichtig ist."/mfi/DP/nas

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
