istyle: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

istyle hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 10,61 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei istyle noch ein Gewinn pro Aktie von 6,65 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,11 Milliarden JPY – ein Plus von 17,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem istyle 18,88 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 30,70 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte istyle 28,97 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat istyle in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 18,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 81,81 Milliarden JPY im Vergleich zu 68,77 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at