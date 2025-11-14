Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
14.11.2025 06:00:19
It is time for a rethink on board tenure
The ‘nine-year’ limit for UK directors should not be seen as a hard ruleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!