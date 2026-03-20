|
20.03.2026 06:31:28
Itafos: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Itafos ließ sich am 18.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Itafos die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 CAD gegenüber 0,210 CAD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 198,9 Millionen CAD ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,840 CAD, nach 0,630 CAD im Vorjahresvergleich.
Der Jahresumsatz wurde auf 779,65 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 672,98 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigen sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.