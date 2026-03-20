Itafos: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Itafos ließ sich am 18.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Itafos die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 CAD gegenüber 0,210 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 198,9 Millionen CAD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,840 CAD, nach 0,630 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 779,65 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 672,98 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at