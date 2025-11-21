Stream Aktie
WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002
|
21.11.2025 12:31:14
Italy approves Nord Stream suspect's Germany extradition
Italy's highest court has upheld a lower court verdict approving the extradition of the suspected ringleader of the Nord Stream gas pipeline sabotage to Germany. The Ukrainian national's lawyer announced the news.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
