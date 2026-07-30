ITD Cementation India legte Quartalsergebnis vor

ITD Cementation India hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 8,20 INR. Im letzten Jahr hatte ITD Cementation India einen Gewinn von 7,99 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat ITD Cementation India 27,21 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at