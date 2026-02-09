Itochu legte Quartalsergebnis vor

Itochu hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,27 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 33,37 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3 737,09 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3 748,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at