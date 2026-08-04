Itochu legte Quartalsergebnis vor

Itochu hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 42,02 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Itochu 40,10 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 3 875,86 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 558,93 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at