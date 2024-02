Itron zeigt erstmals seine neue Markenidentität und leitet damit eine neue Ära der Grid Edge Intelligence ein

Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI), ein Unternehmen, das neue Wege für Versorgungsunternehmen und Städte beschreitet, um die Energie- und Wasserversorgung zu verwalten, gab heute bekannt, dass seine neue Markenidentität die Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt und eine neue Ära der Bereitstellung verbesserter Informationen einleitet, um eine ressourcenreichere Welt zu schaffen. Die neue Markenidentität spiegelt das Bestreben von Itron wider, neue Effizienzen zu schaffen, Gemeinschaften zu vernetzen, die Nachhaltigkeit zu fördern und die Ideenvielfalt zu vergrößern.

"Itron steht an vorderster Front einer sich rasch wandelnden Welt, in der die Herausforderungen der Energie- und Wasserknappheit, der wachsenden Nachfrage und der Einleitung der Energiewende dringlicher sind als jemals zuvor”, so Tom Deitrich, President und CEO von Itron. "Unsere neue Markenidentität ehrt unsere Geschichte und spiegelt das Unternehmen wider, zu dem es sich entwickelt hat, was unsere Branchenführung und unser Bestreben unterstreicht, die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und zu befriedigen.”

Als bewährter Weltmarktführer im Bereich Industrial Internet of Things (IIoT) mit einer der größten verbundenen Plattformen und installierten Basen im Energie-, Wasser- und Smart City-Sektor, liefert Itron mehr Intelligenz an der Grid-Edge-Schnittstelle und fördert einen reibungsloseren Übergang zu einer saubereren Energie- und Wasserversorgung, wobei die Art und Weise transformiert wird, wie Netzbetreiber kritische Herausforderungen angehen. Itron sucht nach neuen Möglichkeiten für Städte und Versorgungsunternehmen, um zusammenzuarbeiten und dieselbe intelligente Infrastruktur am Netzwerkrand kosteneffektiv nutzen zu können, um unterschiedliche Dienstleistungen und Anwendungen auf einem zuverlässigen, belastbaren Netzwerk zur Verfügung zu stellen, um alle Stakeholder bedienen zu können.

Diese neue Markenidentität dient als strategischer Schachzug für die Erweiterung des Angebots von Itron, um auf dem Markt die Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens in mehreren Schwerpunktbereichen zu verdeutlichen:

Stromversorgung : Schaffung einer verbesserten Sichtbarkeit und Kontrolle am Netzwerkrand. Förderung der Energieeffizienz und Kostenersparnisse des Versorgungsunternehmens und der Stadt und Einleitung der Wende zu einem geringeren Kohlenstoffverbrauch, zu Elektrofahrzeugen und einem robusteren, resilienteren und zuverlässigeren Netz.

: Schaffung einer verbesserten Sichtbarkeit und Kontrolle am Netzwerkrand. Förderung der Energieeffizienz und Kostenersparnisse des Versorgungsunternehmens und der Stadt und Einleitung der Wende zu einem geringeren Kohlenstoffverbrauch, zu Elektrofahrzeugen und einem robusteren, resilienteren und zuverlässigeren Netz. Wasser : Sicherstellung der Wasserversorgung, Auffinden von Lecks, Reduzierung der Abfallmengen und Verbesserung der Sicherheit.

: Sicherstellung der Wasserversorgung, Auffinden von Lecks, Reduzierung der Abfallmengen und Verbesserung der Sicherheit. Smart Cities : Vernetzung und Schutz sowie Erschließung zahlloser Möglichkeiten für nachhaltigere, blühende Gemeinschaften.

: Vernetzung und Schutz sowie Erschließung zahlloser Möglichkeiten für nachhaltigere, blühende Gemeinschaften. Gas : Gewährleistung der Sicherheit und Integrität des Erdgasliefersystems, wobei von demselben System noch mehr Erkenntnisse erschlossen werden als jemals zuvor.

: Gewährleistung der Sicherheit und Integrität des Erdgasliefersystems, wobei von demselben System noch mehr Erkenntnisse erschlossen werden als jemals zuvor. Nachhaltigkeit: Nutzung der Tradition einer verantwortungsvollen Energie- und Wasserwirtschaft und Reduzierung der Kohlenstoffbilanz sowohl von Itron als auch seiner Kunden.

Als Teil einer erneuerten Markenidentität führt Itron ein moderneres Logo ein, das eine eine schlankere Schriftart, ein aufrechteres Design, modernere Linien und sattere, intensivere Farben präsentiert. Der Lichtstrahl, der von dem "O” ausgeht, symbolisiert die Führungsrolle und Fähigkeit von Itron, um den Weg in die Zukunft für die Branche zu beleuchten und aufzuzeigen.

"Itron ist ein Katalysator für eine positive Veränderung, die intelligente, sichere und zuverlässige Lösungen bereithält, die Häuser mit Strom versorgen, die Bereitstellung sauberen Wassers gewährleisten, zu gut beleuchteten und sichereren Straßen beitragen und eine aussichtsreichere und nachhaltigere Zukunft ermöglichen”, so Marina Donovan, Vice President of Global Marketing, ESG and Public Affairs von Itron. "Unsere neue Markenidentität entwirft unsere Intelligent Edge-Angebote und eine neue Ära für Itron und spiegelt diese wider.”

Weitere Einzelheiten über die neue Markenidentität von Itron finden Sie im Itron Press Kit, das die Markenrichtlinien, die Logodateien und das aktualisierte Informationsblatt zeigt, und betrachten Sie das Video über unsere Markengeschichte. Darüber hinaus können Sie Itron vom 27.-29. Februar 2024 auf der DISTRIBUTECH International am Stand Nr. 2200 besuchen, wo die neue Marke vollständig zu besichtigen sein wird.

