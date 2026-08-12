American Overseas Group Aktie
WKN DE: A1JRTV / ISIN: BMG546241123
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12.08.2026 23:40:18
It’s Not Just RAM: Windows Licenses Are Also Pushing Up PC Prices
Reports suggest the price of Windows 11 is going up for PC makers. Microsoft is staying mum on the situation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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