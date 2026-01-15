15.01.2026 13:20:11

Ivanhoe Mines: Kamoa-Kakula 2025 Production Within Guidance Range

(RTTNews) - Ivanhoe Mines (IVN.TO) announced fourth quarter and full-year production results for the Kamoa-Kakula Copper Complex in the Democratic Republic of the Congo and the ultra-high-grade Kipushi zinc mine. Kamoa-Kakula produced a total of 388,838 tonnes of copper in concentrate in 2025, within the revised guidance range of 380,000 tonnes to 420,000 tonnes. The Kipushi concentrator produced 203,168 tonnes of zinc in 2025, including a quarterly record of 61,444 tonnes in fourth quarter 2025, achieving guidance.

For 2026, Kamoa-Kakula production is estimated in a range of 380,000 - 420,000 tonnes of contained copper in concentrate. Kipushi production is expected in a range of 240,000 - 290,000 tonnes in contained zinc in concentrate.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:22 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen um Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen