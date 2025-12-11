11.12.2025 10:59:41

IWH: Leichte Belebung trotz anhaltender Risiken

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat für die deutsche Wirtschaft eine leichte konjunkturelle Belebung prognostiziert, die sich vor allem im Jahr 2026 bemerkbar machen soll. Während für das laufende Jahr 2025 lediglich ein geringes Wachstum von 0,2 Prozent erwartet wird, hoben die Forscher ihre Prognose für 2026 an: Die Produktion soll nun um 1,0 Prozent zulegen (zuvor 0,8 Prozent). Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zur aktuellen Lage Ende 2025, die noch von Exportschwäche und Stagnation geprägt ist.

Treibende Kraft für den Aufschwung im Jahr 2026 sei primär die Binnenwirtschaft. Zum einen sorgten kräftige Lohansteige und gestiegene Realeinkommen dafür, dass die privaten Haushalte ihre Konsumausgaben wieder ausweiten. Zum anderen - und das betonte IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller besonders - wirkten zusätzliche öffentliche Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung als wesentlicher Konjunkturmotor. Auch der Außenhandel dürfte sich leicht erholen, da die dämpfenden Effekte der US-Zollerhöhungen auslaufen, wenngleich die Weltwirtschaft insgesamt eher an Dynamik verliert und im Euroraum nur eine langsame Expansion erwartet wird.

Diese Wachstumsprognose bleibe jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Ein zentrales Risiko bestehe darin, dass die Kapazitäten in der Bau- und Rüstungswirtschaft schneller ausgeschöpft sein könnten als angenommen. In diesem Fall würden die staatlichen Ausgaben eher die Preise treiben als die Produktion zu steigern. Zudem drohe Ungemach vonseiten der chinesischen Wirtschaftspolitik: Versuche China, seine schwache Binnennachfrage durch aggressive Exporte und Subventionen zu kompensieren, erwachse der deutschen Industrie in vielen Märkten eine harte direkte Konkurrenz, was die erhoffte Stabilisierung der deutschen Exporte gefährden würde.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 05:00 ET (10:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen