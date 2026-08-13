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13.08.2026 06:31:29
JAC Recruitment präsentierte Quartalsergebnisse
JAC Recruitment gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,83 JPY. Im Vorjahresviertel hatte JAC Recruitment 12,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat JAC Recruitment 12,27 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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