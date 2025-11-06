Jack Henry Associates: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jack Henry Associates hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 644,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 601,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at