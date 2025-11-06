|
06.11.2025 06:31:29
Jack Henry Associates: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Jack Henry Associates hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 644,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 601,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
