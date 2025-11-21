James Maritime hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

James Maritime gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

James Maritime vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

James Maritime hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at