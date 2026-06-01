|
01.06.2026 06:31:29
James Warren Tea legte Quartalsergebnis vor
James Warren Tea hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
James Warren Tea hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 57,49 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 118,49 INR je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 32,4 Millionen INR, gegenüber 81,5 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 60,25 Prozent präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 33,57 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 274,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 31,12 Prozent zurück. Hier wurden 1,11 Milliarden INR gegenüber 1,62 Milliarden INR im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.