James Warren Tea legte Quartalsergebnis vor

James Warren Tea hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

James Warren Tea hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 57,49 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 118,49 INR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 32,4 Millionen INR, gegenüber 81,5 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 60,25 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 33,57 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 274,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 31,12 Prozent zurück. Hier wurden 1,11 Milliarden INR gegenüber 1,62 Milliarden INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at