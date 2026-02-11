JAPAN MATERIAL präsentierte Quartalsergebnisse

JAPAN MATERIAL hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 27,26 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN MATERIAL 19,00 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,06 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

