Japan Pulp Paper legte Quartalsergebnis vor

Japan Pulp Paper gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 34,38 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Japan Pulp Paper im vergangenen Quartal 155,81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan Pulp Paper 127,13 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at