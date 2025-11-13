Japan System Techniques: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Japan System Techniques hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 31,75 JPY. Im letzten Jahr hatte Japan System Techniques einen Gewinn von 20,00 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Japan System Techniques mit einem Umsatz von insgesamt 7,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at