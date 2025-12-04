RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
04.12.2025 04:41:27
Japanese 10-year bond yields rise to highest level since 2007
Investors fret over government’s spending plans and brace themselves for interest rate increaseWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!