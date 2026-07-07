RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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07.07.2026 11:38:03
Japanese wages continue to rise, boosting BoJ normalisation policy
Uptick in wages alongside inflation is what central bank wants to see to persist with lifting interest ratesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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