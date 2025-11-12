Jaws Spitfire Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

Jaws Spitfire Acquisition A hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,69 USD. Im Vorjahresquartal hatten -37,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Jaws Spitfire Acquisition A 13,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 65,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at