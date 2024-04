JD.com und Tencent führen Tech-Rally in Hongkong an - Chabaidao-Aktie strauchelt bei Börsendebüt

Am Dienstag richten Anleger in Asien ihre Blicke unter anderem auf iFlytek nach Zahlen und auf die Aktien von JD.com und Tencent. Daneben rückt das Börsendebüt des Teemaschinenherstellers Chabaidao in den Fokus der Marktteilnehmer.

• iFlytek-Aktie knickt ein - Zahlen enttäuschen• Tech-Rally in Hongkong • Börsendebüt von Chabaidao entwickelt sich zum Fiasko

iFlytek-Zahlen enttäuschen

Für die Aktien des chinesischen Entwickler künstlicher Intelligenz, iFlytek, ging es am Dienstag in China nach Vorlage der Geschäftszahlen letztlich um 5,22 Prozent auf 41,97 Renminbi Yuan abwärts. Anleger straften die Papiere aufgrund schwacher Zahlen und des enttäuschenden Ausblicks des IT-Unternehmens ab, berichtet die Nachrichtenagentur Dow Jones.

JD.com- und Tencent-Aktien gesucht

In Hongkong kommt es derweil zu einer Rally bei Technologiewerten. Marktteilnehmer sprechen laut Dow Jones von positiven Analystenkommentaren, die für Kauflaune sorgen. So hat zum Beispiel die UBS chinesische Aktien auf "Übergewichten" hoch gestuft, berichtet dpa-AFX. Die Schweizer Großbank habe dabei auf eine robuste Ergebnisentwicklung trotz wirtschaftlicher Probleme Chinas verwiesen.

Die JD.com-Aktie springt am Dienstag in Hongkong zeitweise um 5,37 Prozent auf 105,90 Hongkong-Dollar an.

Auch die Tencent-Aktie kann am Dienstag in Hongkong deutlich zulegen. Für die Anteilsscheine des Internet-Unternehmens geht es zeitweise um 4,06 Prozent auf 333,40 Hongkong-Dollar nach oben. Zuvor hatte die Nachricht, dass Tencent das Handyspiel "Dungeon & Fighter Mobile" früher als erwartet veröffentlichen will, schon am Vortag eine Rally eingeläutet, berichtet Dow Jones.

Börsendebüt von Chabaidao entwickelt sich zum Fiasko

Am Dienstag startete das chinesischen Bubble-Tea-Unternehmen Chabaidao an der Börse in Hongkong. Die Sichuan Baicha Baidao-Aktie, wie der Anteilsschein offiziell heißt, die zum Preis von 17,50 Hongkong-Dollar ausgegeben wurde, brach laut Reuters nach dem Börsengang im Wert von 330 Millionen US-Dollar in Hongkong zeitweise um fast 40 Prozent ein.

Der Börsengang des Unternehmen stellt den bisher größten Börsengang in Hongkong in diesem Jahr dar. Daten von Dealogic zufolge dürfte es, aufgrund des Absturz der Aktie, für Chabaidao allerdings auch "das schlechteste IPO-Debüt für ein Unternehmen in Hongkong werden, das in mindestens einem Jahr mehr als 100 Millionen US-Dollar eingesammelt hat", berichtet Reuters.

Wie die Nachrichtenagentur unter Berufung auf die behördlichen Unterlagen des Unternehmens berichtet, haben Privatanleger in Hongkong nicht die gesamte Menge der ihnen angebotenen Aktien angenommen. So sei die Retail-Tranche lediglich 0,5-fach gedeckt gewesen, weshalb Millionen Aktien an institutionelle Anleger umgeschichtet worden seien. Doch auch die institutionelle Tranche sei mit einem Wert von 1,1 nur schwach gedeckt gewesen.

Laut Reuters betreibt Chabaidao über 8.000 ChaPanda-Filialen im Franchise-Modell in 31 Provinzen und Gemeinden auf dem chinesischen Festland. Dass der Börsengang von Chabaidao bei Investoren auf verhaltenes Interesse stieß, führten Analysten auf die komplizierte Geschäftsstruktur und das große Franchise-Netzwerk des Unternehmens zurück.

Redaktion finanzen.at