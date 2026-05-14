JDcom A legte Quartalsergebnis vor

JDcom A hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,01 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,84 HKD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 356,24 Milliarden HKD gegenüber 321,91 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at