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ISIN: PLCOMES00020
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23.11.2026 17:05:58
Jensen Huang Returns. What Comes Next For Nvidia?
Nvidia (NASDAQ:NVDA) shareholders have been through quite a lot over the past couple of weeks, and Monday morning brought a development few people would have predicted just days ago.
Jensen Huang is back. Call it an early Thanksgiving gift.
On Nov. 23, Nvidia announced that its board had voted unanimously to reinstate Huang as CEO, reversing a decision that had sent shock waves through the company and the broader market. The market responded enthusiastically, sending Nvidia shares up more than 30% and helping fuel a remarkable rebound across AI-related stocks.
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