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17.06.2026 06:31:29
Jerash: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Jerash hat sich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,67 Prozent auf 42,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,270 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 166,26 Millionen USD, während im Vorjahr 145,81 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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