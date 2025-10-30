KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
30.10.2025 06:44:00
Jerome Powell: KI-Boom ist keine Dotcom-Blase
Ist der aktuelle KI-Boom mit der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende vergleichbar? Fed-Chef Jerome Powell hat dazu eine Meinung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
